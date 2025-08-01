KurseKategorien
FHI: Federated Hermes Inc

53.32 USD 0.78 (1.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FHI hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.71 bis zu einem Hoch von 53.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Federated Hermes Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
52.71 53.79
Jahresspanne
35.05 54.42
Vorheriger Schlusskurs
52.54
Eröffnung
52.91
Bid
53.32
Ask
53.62
Tief
52.71
Hoch
53.79
Volumen
1.073 K
Tagesänderung
1.48%
Monatsänderung
1.66%
6-Monatsänderung
31.27%
Jahresänderung
45.76%
