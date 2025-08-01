Währungen / FHI
FHI: Federated Hermes Inc
53.32 USD 0.78 (1.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FHI hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.71 bis zu einem Hoch von 53.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Federated Hermes Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FHI News
Tagesspanne
52.71 53.79
Jahresspanne
35.05 54.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.54
- Eröffnung
- 52.91
- Bid
- 53.32
- Ask
- 53.62
- Tief
- 52.71
- Hoch
- 53.79
- Volumen
- 1.073 K
- Tagesänderung
- 1.48%
- Monatsänderung
- 1.66%
- 6-Monatsänderung
- 31.27%
- Jahresänderung
- 45.76%
