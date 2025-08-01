Moedas / FHI
FHI: Federated Hermes Inc
52.98 USD 0.44 (0.84%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FHI para hoje mudou para 0.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.71 e o mais alto foi 53.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Federated Hermes Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
52.71 53.09
Faixa anual
35.05 54.42
- Fechamento anterior
- 52.54
- Open
- 52.91
- Bid
- 52.98
- Ask
- 53.28
- Low
- 52.71
- High
- 53.09
- Volume
- 13
- Mudança diária
- 0.84%
- Mudança mensal
- 1.01%
- Mudança de 6 meses
- 30.43%
- Mudança anual
- 44.83%
