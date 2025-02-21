Dövizler / FGN
FGN: F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053
26.9200 USD 0.1200 (0.45%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FGN fiyatı bugün 0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.7000 ve Yüksek fiyatı olarak 26.9200 aralığında işlem gördü.
F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
26.7000 26.9200
Yıllık aralık
24.2100 27.5100
- Önceki kapanış
- 26.8000
- Açılış
- 26.7000
- Satış
- 26.9200
- Alış
- 26.9230
- Düşük
- 26.7000
- Yüksek
- 26.9200
- Hacim
- 11
- Günlük değişim
- 0.45%
- Aylık değişim
- 3.04%
- 6 aylık değişim
- 4.99%
- Yıllık değişim
- -0.48%
21 Eylül, Pazar