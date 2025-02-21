Moedas / FGN
FGN: F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053
26.7736 USD 0.1236 (0.46%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FGN para hoje mudou para 0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.4621 e o mais alto foi 26.8701.
Veja a dinâmica do par de moedas F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
26.4621 26.8701
Faixa anual
24.2100 27.5100
- Fechamento anterior
- 26.6500
- Open
- 26.7900
- Bid
- 26.7736
- Ask
- 26.7766
- Low
- 26.4621
- High
- 26.8701
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 0.46%
- Mudança mensal
- 2.48%
- Mudança de 6 meses
- 4.42%
- Mudança anual
- -1.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh