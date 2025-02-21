KurseKategorien
FGN: F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053

26.8000 USD 0.0264 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FGN hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.6110 bis zu einem Hoch von 26.9400 gehandelt.

Verfolgen Sie die F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
26.6110 26.9400
Jahresspanne
24.2100 27.5100
Vorheriger Schlusskurs
26.7736
Eröffnung
26.9400
Bid
26.8000
Ask
26.8030
Tief
26.6110
Hoch
26.9400
Volumen
5
Tagesänderung
0.10%
Monatsänderung
2.58%
6-Monatsänderung
4.52%
Jahresänderung
-0.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K