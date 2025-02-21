Währungen / FGN
FGN: F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053
26.8000 USD 0.0264 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FGN hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.6110 bis zu einem Hoch von 26.9400 gehandelt.
Verfolgen Sie die F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
26.6110 26.9400
Jahresspanne
24.2100 27.5100
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.7736
- Eröffnung
- 26.9400
- Bid
- 26.8000
- Ask
- 26.8030
- Tief
- 26.6110
- Hoch
- 26.9400
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 2.58%
- 6-Monatsänderung
- 4.52%
- Jahresänderung
- -0.92%
