Der Wechselkurs von FGN hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.6110 bis zu einem Hoch von 26.9400 gehandelt.

Verfolgen Sie die F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.