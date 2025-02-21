Валюты / FGN
FGN: F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053
26.6500 USD 0.0900 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FGN за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.5200, а максимальная — 26.9900.
Следите за динамикой F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.5200 26.9900
Годовой диапазон
24.2100 27.5100
- Предыдущее закрытие
- 26.7400
- Open
- 26.8400
- Bid
- 26.6500
- Ask
- 26.6530
- Low
- 26.5200
- High
- 26.9900
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 2.01%
- 6-месячное изменение
- 3.94%
- Годовое изменение
- -1.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.