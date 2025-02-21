Курс FGN за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.5200, а максимальная — 26.9900.

Следите за динамикой F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.