FGN: F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053

26.6500 USD 0.0900 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FGN за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.5200, а максимальная — 26.9900.

Следите за динамикой F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.5200 26.9900
Годовой диапазон
24.2100 27.5100
Предыдущее закрытие
26.7400
Open
26.8400
Bid
26.6500
Ask
26.6530
Low
26.5200
High
26.9900
Объем
40
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
2.01%
6-месячное изменение
3.94%
Годовое изменение
-1.48%
