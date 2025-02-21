クォートセクション
通貨 / FGN
FGN: F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053

26.8000 USD 0.0264 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FGNの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり26.6110の安値と26.9400の高値で取引されました。

F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.6110 26.9400
1年のレンジ
24.2100 27.5100
以前の終値
26.7736
始値
26.9400
買値
26.8000
買値
26.8030
安値
26.6110
高値
26.9400
出来高
5
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
2.58%
6ヶ月の変化
4.52%
1年の変化
-0.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K