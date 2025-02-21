通貨 / FGN
FGN: F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053
26.8000 USD 0.0264 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FGNの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり26.6110の安値と26.9400の高値で取引されました。
F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
26.6110 26.9400
1年のレンジ
24.2100 27.5100
- 以前の終値
- 26.7736
- 始値
- 26.9400
- 買値
- 26.8000
- 買値
- 26.8030
- 安値
- 26.6110
- 高値
- 26.9400
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 2.58%
- 6ヶ月の変化
- 4.52%
- 1年の変化
- -0.92%
