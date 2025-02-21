Valute / FGN
FGN: F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053
26.9200 USD 0.1200 (0.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FGN ha avuto una variazione del 0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.7000 e ad un massimo di 26.9200.
Segui le dinamiche di F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.7000 26.9200
Intervallo Annuale
24.2100 27.5100
- Chiusura Precedente
- 26.8000
- Apertura
- 26.7000
- Bid
- 26.9200
- Ask
- 26.9230
- Minimo
- 26.7000
- Massimo
- 26.9200
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 0.45%
- Variazione Mensile
- 3.04%
- Variazione Semestrale
- 4.99%
- Variazione Annuale
- -0.48%
20 settembre, sabato