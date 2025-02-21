QuotazioniSezioni
FGN: F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053

26.9200 USD 0.1200 (0.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FGN ha avuto una variazione del 0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.7000 e ad un massimo di 26.9200.

Segui le dinamiche di F&G Annuities & Life Inc 7.950% Senior Notes due 2053. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.7000 26.9200
Intervallo Annuale
24.2100 27.5100
Chiusura Precedente
26.8000
Apertura
26.7000
Bid
26.9200
Ask
26.9230
Minimo
26.7000
Massimo
26.9200
Volume
11
Variazione giornaliera
0.45%
Variazione Mensile
3.04%
Variazione Semestrale
4.99%
Variazione Annuale
-0.48%
