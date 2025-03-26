KotasyonBölümler
Dövizler / FCOM
FCOM: Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

70.52 USD 1.62 (2.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FCOM fiyatı bugün -2.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.47 ve Yüksek fiyatı olarak 71.25 aralığında işlem gördü.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Sıkça sorulan sorular

FCOM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Fidelity MSCI Communication Services Index ETF hisse senedi 70.52 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 70.47 - 71.25 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 72.14 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 111 değerine ulaştı. FCOM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF hisse senedi şu anda 70.52 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 25.50% ve USD değerlerini izler. FCOM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FCOM hisse senedi nasıl alınır?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF hisselerini şu anki 70.52 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 70.52 ve Ask 70.82 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 111 ve günlük değişim oranı -1.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FCOM fiyat hareketlerini takip edin.

FCOM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 48.96 - 72.98 ve mevcut fiyatı 70.52 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 70.52 veya Ask 70.82 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.36% ve 6 aylık değişim oranı 24.37% değerlerini karşılaştırır. FCOM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF hisse senedi yıllık olarak 72.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 48.96 - 72.98). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 72.14 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity MSCI Communication Services Index ETF performansını takip edin.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 48.96 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 70.52 ve hareket ettiği yıllık aralık 48.96 - 72.98 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FCOM fiyat hareketlerini izleyin.

FCOM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 72.14 ve yıllık değişim oranı 25.50% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
70.47 71.25
Yıllık aralık
48.96 72.98
Önceki kapanış
72.14
Açılış
71.23
Satış
70.52
Alış
70.82
Düşük
70.47
Yüksek
71.25
Hacim
111
Günlük değişim
-2.25%
Aylık değişim
0.36%
6 aylık değişim
24.37%
Yıllık değişim
25.50%
30 Ekim, Perşembe
12:30
USD
GSYİH (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
3.1%
Önceki
3.8%
12:30
USD
Reel PCE (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
2.3%
Önceki
2.5%
12:30
USD
GDP Satışları (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
4.6%
Önceki
7.5%
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:55
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki