FCOM: Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

70.52 USD 1.62 (2.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FCOM за сегодня изменился на -2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.45, а максимальная — 71.59.

Следите за динамикой Fidelity MSCI Communication Services Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FCOM сегодня?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) сегодня оценивается на уровне 70.52. Инструмент торгуется в пределах 70.45 - 71.59, вчерашнее закрытие составило 72.14, а торговый объем достиг 254. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCOM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF в настоящее время оценивается в 70.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.50% и USD. Отслеживайте движения FCOM на графике в реальном времени.

Как купить акции FCOM?

Вы можете купить акции Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) по текущей цене 70.52. Ордера обычно размещаются около 70.52 или 70.82, тогда как 254 и -1.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCOM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FCOM?

Инвестирование в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF предполагает учет годового диапазона 48.96 - 72.98 и текущей цены 70.52. Многие сравнивают 0.36% и 24.37% перед размещением ордеров на 70.52 или 70.82. Изучайте ежедневные изменения цены FCOM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?

Самая высокая цена Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) за последний год составила 72.98. Акции заметно колебались в пределах 48.96 - 72.98, сравнение с 72.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity MSCI Communication Services Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?

Самая низкая цена Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) за год составила 48.96. Сравнение с текущими 70.52 и 48.96 - 72.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCOM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FCOM?

В прошлом Fidelity MSCI Communication Services Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.14 и 25.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
70.45 71.59
Годовой диапазон
48.96 72.98
Предыдущее закрытие
72.14
Open
71.23
Bid
70.52
Ask
70.82
Low
70.45
High
71.59
Объем
254
Дневное изменение
-2.25%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
24.37%
Годовое изменение
25.50%
