70.52 USD 1.62 (2.25%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FCOM ha avuto una variazione del -2.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.47 e ad un massimo di 71.25.

Segui le dinamiche di Fidelity MSCI Communication Services Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FCOM oggi?

Oggi le azioni Fidelity MSCI Communication Services Index ETF sono prezzate a 70.52. Viene scambiato all'interno di 70.47 - 71.25, la chiusura di ieri è stata 72.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 111. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FCOM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Fidelity MSCI Communication Services Index ETF pagano dividendi?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF è attualmente valutato a 70.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 25.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FCOM.

Come acquistare azioni FCOM?

Puoi acquistare azioni Fidelity MSCI Communication Services Index ETF al prezzo attuale di 70.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 70.52 o 70.82, mentre 111 e -1.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FCOM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FCOM?

Investire in Fidelity MSCI Communication Services Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 48.96 - 72.98 e il prezzo attuale 70.52. Molti confrontano 0.36% e 24.37% prima di effettuare ordini su 70.52 o 70.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FCOM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?

Il prezzo massimo di Fidelity MSCI Communication Services Index ETF nell'ultimo anno è stato 72.98. All'interno di 48.96 - 72.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 72.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fidelity MSCI Communication Services Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?

Il prezzo più basso di Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) nel corso dell'anno è stato 48.96. Confrontandolo con gli attuali 70.52 e 48.96 - 72.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FCOM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FCOM?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 72.14 e 25.50%.

Intervallo Giornaliero
70.47 71.25
Intervallo Annuale
48.96 72.98
Chiusura Precedente
72.14
Apertura
71.23
Bid
70.52
Ask
70.82
Minimo
70.47
Massimo
71.25
Volume
111
Variazione giornaliera
-2.25%
Variazione Mensile
0.36%
Variazione Semestrale
24.37%
Variazione Annuale
25.50%
