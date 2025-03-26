- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FCOM: Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
Il tasso di cambio FCOM ha avuto una variazione del -2.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.47 e ad un massimo di 71.25.
Segui le dinamiche di Fidelity MSCI Communication Services Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCOM News
- Alphabet Surges on Q3 Earnings Beat: ETFs to Watch
- Why Eurozone Capital Markets Offer An Advantage To Tech Firms
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Alphabet's Stock Jumps as Antitrust Fears Ease: ETFs in Focus
- Alphabet Hits an All-Time High: More Rally Ahead for ETFs?
- Apple-Google Likely Tie-Up for Siri Revamp Puts These ETFs in Focus
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Telecomm ETFs in Focus After VZ & T's Q2 Earnings Beat
- Disney Beats on Q3 Earnings, Bets Big on NFL: ETFs in Focus
- Meta Jumps on Q2 Earnings Beat: ETFs to Tap
- The Zacks Analyst Blog Highlights GOOGL, MAGS, IXP, FCOM, VOX and XLC
- ETFs to Soar Post Alphabet's Strong Q2 Earnings Results
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- FCOM ETF Has A Provable Alpha: Here’s How (NYSEARCA:FCOM)
- Default Risk Rises For Most U.S. Sectors At May-End As Market Volatility Eases
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- April 2025 Perspective
- Franklin Core Plus Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity High Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Floating Rate High Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFRHX)
- Fidelity Capital & Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Tax-Free Bond Fund Q4 2024 Review
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FCOM oggi?
Oggi le azioni Fidelity MSCI Communication Services Index ETF sono prezzate a 70.52. Viene scambiato all'interno di 70.47 - 71.25, la chiusura di ieri è stata 72.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 111. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FCOM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Fidelity MSCI Communication Services Index ETF pagano dividendi?
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF è attualmente valutato a 70.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 25.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FCOM.
Come acquistare azioni FCOM?
Puoi acquistare azioni Fidelity MSCI Communication Services Index ETF al prezzo attuale di 70.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 70.52 o 70.82, mentre 111 e -1.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FCOM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FCOM?
Investire in Fidelity MSCI Communication Services Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 48.96 - 72.98 e il prezzo attuale 70.52. Molti confrontano 0.36% e 24.37% prima di effettuare ordini su 70.52 o 70.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FCOM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?
Il prezzo massimo di Fidelity MSCI Communication Services Index ETF nell'ultimo anno è stato 72.98. All'interno di 48.96 - 72.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 72.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fidelity MSCI Communication Services Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?
Il prezzo più basso di Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) nel corso dell'anno è stato 48.96. Confrontandolo con gli attuali 70.52 e 48.96 - 72.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FCOM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FCOM?
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 72.14 e 25.50%.
- Chiusura Precedente
- 72.14
- Apertura
- 71.23
- Bid
- 70.52
- Ask
- 70.82
- Minimo
- 70.47
- Massimo
- 71.25
- Volume
- 111
- Variazione giornaliera
- -2.25%
- Variazione Mensile
- 0.36%
- Variazione Semestrale
- 24.37%
- Variazione Annuale
- 25.50%
- Agire
-
- Fcst
- 3.1%
- Prev
- 3.8%
- Agire
-
- Fcst
- 2.3%
- Prev
- 2.5%
- Agire
-
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 7.5%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev