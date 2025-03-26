- Visão do mercado
FCOM: Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
A taxa do FCOM para hoje mudou para -2.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 70.45 e o mais alto foi 71.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity MSCI Communication Services Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCOM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FCOM hoje?
Hoje Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) está avaliado em 70.52. O instrumento é negociado dentro de 70.45 - 71.59, o fechamento de ontem foi 72.14, e o volume de negociação atingiu 254. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FCOM em tempo real.
As ações de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF pagam dividendos?
Atualmente Fidelity MSCI Communication Services Index ETF está avaliado em 70.52. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25.50% e USD. Monitore os movimentos de FCOM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FCOM?
Você pode comprar ações de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) pelo preço atual 70.52. Ordens geralmente são executadas perto de 70.52 ou 70.82, enquanto 254 e -1.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FCOM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FCOM?
Investir em Fidelity MSCI Communication Services Index ETF envolve considerar a faixa anual 48.96 - 72.98 e o preço atual 70.52. Muitos comparam 0.36% e 24.37% antes de enviar ordens em 70.52 ou 70.82. Estude as mudanças diárias de preço de FCOM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?
O maior preço de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) no último ano foi 72.98. As ações oscilaram bastante dentro de 48.96 - 72.98, e a comparação com 72.14 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?
O menor preço de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) no ano foi 48.96. A comparação com o preço atual 70.52 e 48.96 - 72.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FCOM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FCOM?
No passado Fidelity MSCI Communication Services Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 72.14 e 25.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 72.14
- Open
- 71.23
- Bid
- 70.52
- Ask
- 70.82
- Low
- 70.45
- High
- 71.59
- Volume
- 254
- Mudança diária
- -2.25%
- Mudança mensal
- 0.36%
- Mudança de 6 meses
- 24.37%
- Mudança anual
- 25.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.1%
- Prév.
- 3.8%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.3%
- Prév.
- 2.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.6%
- Prév.
- 7.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.