- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FCOM: Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
Der Wechselkurs von FCOM hat sich für heute um -2.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.45 bis zu einem Hoch von 71.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity MSCI Communication Services Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCOM News
- Alphabet Surges on Q3 Earnings Beat: ETFs to Watch
- Why Eurozone Capital Markets Offer An Advantage To Tech Firms
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Alphabet's Stock Jumps as Antitrust Fears Ease: ETFs in Focus
- Alphabet Hits an All-Time High: More Rally Ahead for ETFs?
- Apple-Google Likely Tie-Up for Siri Revamp Puts These ETFs in Focus
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Telecomm ETFs in Focus After VZ & T's Q2 Earnings Beat
- Disney Beats on Q3 Earnings, Bets Big on NFL: ETFs in Focus
- Meta Jumps on Q2 Earnings Beat: ETFs to Tap
- The Zacks Analyst Blog Highlights GOOGL, MAGS, IXP, FCOM, VOX and XLC
- ETFs to Soar Post Alphabet's Strong Q2 Earnings Results
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- FCOM ETF Has A Provable Alpha: Here’s How (NYSEARCA:FCOM)
- Default Risk Rises For Most U.S. Sectors At May-End As Market Volatility Eases
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- April 2025 Perspective
- Franklin Core Plus Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity High Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Floating Rate High Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFRHX)
- Fidelity Capital & Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Tax-Free Bond Fund Q4 2024 Review
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FCOM heute?
Die Aktie von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) notiert heute bei 70.52. Sie wird innerhalb einer Spanne von 70.45 - 71.59 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 72.14 und das Handelsvolumen erreichte 254. Das Live-Chart von FCOM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FCOM Dividenden?
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF wird derzeit mit 70.52 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FCOM zu verfolgen.
Wie kaufe ich FCOM-Aktien?
Sie können Aktien von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) zum aktuellen Kurs von 70.52 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 70.52 oder 70.82 platziert, während 254 und -1.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FCOM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FCOM-Aktien?
Bei einer Investition in Fidelity MSCI Communication Services Index ETF müssen die jährliche Spanne 48.96 - 72.98 und der aktuelle Kurs 70.52 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.36% und 24.37%, bevor sie Orders zu 70.52 oder 70.82 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FCOM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?
Der höchste Kurs von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) im vergangenen Jahr lag bei 72.98. Innerhalb von 48.96 - 72.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 72.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?
Der niedrigste Kurs von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) im Laufe des Jahres betrug 48.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 70.52 und der Spanne 48.96 - 72.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FCOM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FCOM statt?
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 72.14 und 25.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.14
- Eröffnung
- 71.23
- Bid
- 70.52
- Ask
- 70.82
- Tief
- 70.45
- Hoch
- 71.59
- Volumen
- 254
- Tagesänderung
- -2.25%
- Monatsänderung
- 0.36%
- 6-Monatsänderung
- 24.37%
- Jahresänderung
- 25.50%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.9%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.7%
- Akt
-
- Erw
- 0.3%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
-
- Erw
- 0.9%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 420
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 550
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh