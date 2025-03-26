KurseKategorien
Währungen / FCOM
Zurück zum Aktien

FCOM: Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

70.52 USD 1.62 (2.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FCOM hat sich für heute um -2.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.45 bis zu einem Hoch von 71.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fidelity MSCI Communication Services Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FCOM News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FCOM heute?

Die Aktie von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) notiert heute bei 70.52. Sie wird innerhalb einer Spanne von 70.45 - 71.59 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 72.14 und das Handelsvolumen erreichte 254. Das Live-Chart von FCOM zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FCOM Dividenden?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF wird derzeit mit 70.52 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FCOM zu verfolgen.

Wie kaufe ich FCOM-Aktien?

Sie können Aktien von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) zum aktuellen Kurs von 70.52 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 70.52 oder 70.82 platziert, während 254 und -1.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FCOM auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FCOM-Aktien?

Bei einer Investition in Fidelity MSCI Communication Services Index ETF müssen die jährliche Spanne 48.96 - 72.98 und der aktuelle Kurs 70.52 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.36% und 24.37%, bevor sie Orders zu 70.52 oder 70.82 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FCOM.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?

Der höchste Kurs von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) im vergangenen Jahr lag bei 72.98. Innerhalb von 48.96 - 72.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 72.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?

Der niedrigste Kurs von Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) im Laufe des Jahres betrug 48.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 70.52 und der Spanne 48.96 - 72.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FCOM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FCOM statt?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 72.14 und 25.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
70.45 71.59
Jahresspanne
48.96 72.98
Vorheriger Schlusskurs
72.14
Eröffnung
71.23
Bid
70.52
Ask
70.82
Tief
70.45
Hoch
71.59
Volumen
254
Tagesänderung
-2.25%
Monatsänderung
0.36%
6-Monatsänderung
24.37%
Jahresänderung
25.50%
31 Oktober, Freitag
12:30
USD
Kern PCE Preisindex m/m
Akt
Erw
0.2%
Vorh
0.2%
12:30
USD
Kern PCE Preisindex y/y
Akt
Erw
2.7%
Vorh
2.9%
12:30
USD
PCE Preisindex m/m
Akt
Erw
0.2%
Vorh
0.3%
12:30
USD
PCE Preisindex y/y
Akt
Erw
2.7%
Vorh
2.7%
12:30
USD
Privater Konsum m/m
Akt
Erw
0.3%
Vorh
0.6%
12:30
USD
Beschäftigungskostenindex q/q
Akt
Erw
0.9%
Vorh
0.9%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
420
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
550
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh