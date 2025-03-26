- Panorámica
FCOM: Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
El tipo de cambio de FCOM de hoy ha cambiado un -2.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 70.45, mientras que el máximo ha alcanzado 71.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity MSCI Communication Services Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCOM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FCOM hoy?
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) se evalúa hoy en 70.52. El instrumento se negocia dentro de 70.45 - 71.59; el cierre de ayer ha sido 72.14 y el volumen comercial ha alcanzado 254. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FCOM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF se evalúa actualmente en 70.52. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 25.50% y USD. Monitoree los movimientos de FCOM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FCOM?
Puede comprar acciones de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) al precio actual de 70.52. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 70.52 o 70.82, mientras que 254 y -1.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FCOM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FCOM?
Invertir en Fidelity MSCI Communication Services Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 48.96 - 72.98 y el precio actual 70.52. Muchos comparan 0.36% y 24.37% antes de colocar órdenes en 70.52 o 70.82. Estudie los cambios diarios de precios de FCOM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?
El precio más alto de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) en el último año ha sido 72.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 48.96 - 72.98, una comparación con 72.14 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF?
El precio más bajo de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) para el año ha sido 48.96. La comparación con los actuales 70.52 y 48.96 - 72.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FCOM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FCOM?
En el pasado, Fidelity MSCI Communication Services Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 72.14 y 25.50% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 72.14
- Open
- 71.23
- Bid
- 70.52
- Ask
- 70.82
- Low
- 70.45
- High
- 71.59
- Volumen
- 254
- Cambio diario
- -2.25%
- Cambio mensual
- 0.36%
- Cambio a 6 meses
- 24.37%
- Cambio anual
- 25.50%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.2%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 2.7%
- Prev.
- 2.9%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.2%
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- 2.7%
- Prev.
- 2.7%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.3%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.9%
- Prev.
- 0.9%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 420
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 550
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.