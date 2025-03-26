报价部分
货币 / FCOM
FCOM: Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

70.52 USD 1.62 (2.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FCOM汇率已更改-2.25%。当日，交易品种以低点70.45和高点71.59进行交易。

关注Fidelity MSCI Communication Services Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FCOM股票今天的价格是多少？

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF股票今天的定价为70.52。它在70.45 - 71.59范围内交易，昨天的收盘价为72.14，交易量达到254。FCOM的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF股票是否支付股息？

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF目前的价值为70.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.50%和USD。实时查看图表以跟踪FCOM走势。

如何购买FCOM股票？

您可以以70.52的当前价格购买Fidelity MSCI Communication Services Index ETF股票。订单通常设置在70.52或70.82附近，而254和-1.00%显示市场活动。立即关注FCOM的实时图表更新。

如何投资FCOM股票？

投资Fidelity MSCI Communication Services Index ETF需要考虑年度范围48.96 - 72.98和当前价格70.52。许多人在以70.52或70.82下订单之前，会比较0.36%和。实时查看FCOM价格图表，了解每日变化。

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity MSCI Communication Services Index ETF的最高价格是72.98。在48.96 - 72.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity MSCI Communication Services Index ETF的绩效。

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF（FCOM）的最低价格为48.96。将其与当前的70.52和48.96 - 72.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FCOM股票是什么时候拆分的？

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.14和25.50%中可见。

日范围
70.45 71.59
年范围
48.96 72.98
前一天收盘价
72.14
开盘价
71.23
卖价
70.52
买价
70.82
最低价
70.45
最高价
71.59
交易量
254
日变化
-2.25%
月变化
0.36%
6个月变化
24.37%
年变化
25.50%
30 十月, 星期四
12:30
USD
国内生产总值季率 q/q
实际值
预测值
3.1%
前值
3.8%
12:30
USD
实际PCE季率 q/q
实际值
预测值
2.3%
前值
2.5%
12:30
USD
GDP销售季率q/q
实际值
预测值
4.6%
前值
7.5%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:55
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值