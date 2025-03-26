FCOM: Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
今日FCOM汇率已更改-2.25%。当日，交易品种以低点70.45和高点71.59进行交易。
关注Fidelity MSCI Communication Services Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FCOM新闻
- Alphabet Surges on Q3 Earnings Beat: ETFs to Watch
- Why Eurozone Capital Markets Offer An Advantage To Tech Firms
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Alphabet's Stock Jumps as Antitrust Fears Ease: ETFs in Focus
- Alphabet Hits an All-Time High: More Rally Ahead for ETFs?
- Apple-Google Likely Tie-Up for Siri Revamp Puts These ETFs in Focus
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Telecomm ETFs in Focus After VZ & T's Q2 Earnings Beat
- Disney Beats on Q3 Earnings, Bets Big on NFL: ETFs in Focus
- Meta Jumps on Q2 Earnings Beat: ETFs to Tap
- The Zacks Analyst Blog Highlights GOOGL, MAGS, IXP, FCOM, VOX and XLC
- ETFs to Soar Post Alphabet's Strong Q2 Earnings Results
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- FCOM ETF Has A Provable Alpha: Here’s How (NYSEARCA:FCOM)
- Default Risk Rises For Most U.S. Sectors At May-End As Market Volatility Eases
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- April 2025 Perspective
- Franklin Core Plus Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity High Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Floating Rate High Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFRHX)
- Fidelity Capital & Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Tax-Free Bond Fund Q4 2024 Review
常见问题解答
FCOM股票今天的价格是多少？
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF股票今天的定价为70.52。它在70.45 - 71.59范围内交易，昨天的收盘价为72.14，交易量达到254。FCOM的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF股票是否支付股息？
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF目前的价值为70.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.50%和USD。实时查看图表以跟踪FCOM走势。
如何购买FCOM股票？
您可以以70.52的当前价格购买Fidelity MSCI Communication Services Index ETF股票。订单通常设置在70.52或70.82附近，而254和-1.00%显示市场活动。立即关注FCOM的实时图表更新。
如何投资FCOM股票？
投资Fidelity MSCI Communication Services Index ETF需要考虑年度范围48.96 - 72.98和当前价格70.52。许多人在以70.52或70.82下订单之前，会比较0.36%和。实时查看FCOM价格图表，了解每日变化。
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity MSCI Communication Services Index ETF的最高价格是72.98。在48.96 - 72.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity MSCI Communication Services Index ETF的绩效。
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF（FCOM）的最低价格为48.96。将其与当前的70.52和48.96 - 72.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCOM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FCOM股票是什么时候拆分的？
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.14和25.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 72.14
- 开盘价
- 71.23
- 卖价
- 70.52
- 买价
- 70.82
- 最低价
- 70.45
- 最高价
- 71.59
- 交易量
- 254
- 日变化
- -2.25%
- 月变化
- 0.36%
- 6个月变化
- 24.37%
- 年变化
- 25.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 3.1%
- 前值
- 3.8%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.6%
- 前值
- 7.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值