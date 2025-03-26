クォートセクション
通貨 / FCOM
FCOM: Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

70.52 USD 1.62 (2.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FCOMの今日の為替レートは、-2.25%変化しました。日中、通貨は1あたり70.45の安値と71.59の高値で取引されました。

Fidelity MSCI Communication Services Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FCOM株の現在の価格は？

Fidelity MSCI Communication Services Index ETFの株価は本日70.52です。70.45 - 71.59内で取引され、前日の終値は72.14、取引量は254に達しました。FCOMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Fidelity MSCI Communication Services Index ETFの株は配当を出しますか？

Fidelity MSCI Communication Services Index ETFの現在の価格は70.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.50%やUSDにも注目します。FCOMの動きはライブチャートで確認できます。

FCOM株を買う方法は？

Fidelity MSCI Communication Services Index ETFの株は現在70.52で購入可能です。注文は通常70.52または70.82付近で行われ、254や-1.00%が市場の動きを示します。FCOMの最新情報はライブチャートで確認できます。

FCOM株に投資する方法は？

Fidelity MSCI Communication Services Index ETFへの投資では、年間の値幅48.96 - 72.98と現在の70.52を考慮します。注文は多くの場合70.52や70.82で行われる前に、0.36%や24.37%と比較されます。FCOMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Fidelity MSCI Communication Services Index ETFの株の最高値は？

Fidelity MSCI Communication Services Index ETFの過去1年の最高値は72.98でした。48.96 - 72.98内で株価は大きく変動し、72.14と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity MSCI Communication Services Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Fidelity MSCI Communication Services Index ETFの株の最低値は？

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF(FCOM)の年間最安値は48.96でした。現在の70.52や48.96 - 72.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FCOMの動きはライブチャートで確認できます。

FCOMの株式分割はいつ行われましたか？

Fidelity MSCI Communication Services Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、72.14、25.50%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
70.45 71.59
1年のレンジ
48.96 72.98
以前の終値
72.14
始値
71.23
買値
70.52
買値
70.82
安値
70.45
高値
71.59
出来高
254
1日の変化
-2.25%
1ヶ月の変化
0.36%
6ヶ月の変化
24.37%
1年の変化
25.50%
