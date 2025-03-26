- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FCOM: Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
Le taux de change de FCOM a changé de -2.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 70.47 et à un maximum de 71.25.
Suivez la dynamique Fidelity MSCI Communication Services Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCOM Nouvelles
- Alphabet Surges on Q3 Earnings Beat: ETFs to Watch
- Why Eurozone Capital Markets Offer An Advantage To Tech Firms
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Alphabet's Stock Jumps as Antitrust Fears Ease: ETFs in Focus
- Alphabet Hits an All-Time High: More Rally Ahead for ETFs?
- Apple-Google Likely Tie-Up for Siri Revamp Puts These ETFs in Focus
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Telecomm ETFs in Focus After VZ & T's Q2 Earnings Beat
- Disney Beats on Q3 Earnings, Bets Big on NFL: ETFs in Focus
- Meta Jumps on Q2 Earnings Beat: ETFs to Tap
- The Zacks Analyst Blog Highlights GOOGL, MAGS, IXP, FCOM, VOX and XLC
- ETFs to Soar Post Alphabet's Strong Q2 Earnings Results
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- FCOM ETF Has A Provable Alpha: Here’s How (NYSEARCA:FCOM)
- Default Risk Rises For Most U.S. Sectors At May-End As Market Volatility Eases
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- April 2025 Perspective
- Franklin Core Plus Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund Q4 2024 Commentary
- Fidelity High Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Floating Rate High Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFRHX)
- Fidelity Capital & Income Fund Q4 2024 Review
- Fidelity Tax-Free Bond Fund Q4 2024 Review
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FCOM aujourd'hui ?
L'action Fidelity MSCI Communication Services Index ETF est cotée à 70.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans 70.47 - 71.25, a clôturé hier à 72.14 et son volume d'échange a atteint 111. Le graphique en temps réel du cours de FCOM présente ces mises à jour.
L'action Fidelity MSCI Communication Services Index ETF verse-t-elle des dividendes ?
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF est actuellement valorisé à 70.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FCOM.
Comment acheter des actions FCOM ?
Vous pouvez acheter des actions Fidelity MSCI Communication Services Index ETF au cours actuel de 70.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 70.52 ou de 70.82, le 111 et le -1.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FCOM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FCOM ?
Investir dans Fidelity MSCI Communication Services Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.96 - 72.98 et le prix actuel 70.52. Beaucoup comparent 0.36% et 24.37% avant de passer des ordres à 70.52 ou 70.82. Consultez le graphique du cours de FCOM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity MSCI Communication Services Index ETF ?
Le cours le plus élevé de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF l'année dernière était 72.98. Au cours de 48.96 - 72.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 72.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity MSCI Communication Services Index ETF ?
Le cours le plus bas de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) sur l'année a été 48.96. Sa comparaison avec 70.52 et 48.96 - 72.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FCOM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FCOM a-t-elle été divisée ?
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 72.14 et 25.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 72.14
- Ouverture
- 71.23
- Bid
- 70.52
- Ask
- 70.82
- Plus Bas
- 70.47
- Plus Haut
- 71.25
- Volume
- 111
- Changement quotidien
- -2.25%
- Changement Mensuel
- 0.36%
- Changement à 6 Mois
- 24.37%
- Changement Annuel
- 25.50%
- Act
-
- Fcst
- 3.1%
- Prev
- 3.8%
- Act
-
- Fcst
- 2.3%
- Prev
- 2.5%
- Act
-
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 7.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev