FCOM: Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

70.52 USD 1.62 (2.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FCOM a changé de -2.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 70.47 et à un maximum de 71.25.

Suivez la dynamique Fidelity MSCI Communication Services Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FCOM aujourd'hui ?

L'action Fidelity MSCI Communication Services Index ETF est cotée à 70.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans 70.47 - 71.25, a clôturé hier à 72.14 et son volume d'échange a atteint 111. Le graphique en temps réel du cours de FCOM présente ces mises à jour.

L'action Fidelity MSCI Communication Services Index ETF verse-t-elle des dividendes ?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF est actuellement valorisé à 70.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FCOM.

Comment acheter des actions FCOM ?

Vous pouvez acheter des actions Fidelity MSCI Communication Services Index ETF au cours actuel de 70.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 70.52 ou de 70.82, le 111 et le -1.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FCOM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FCOM ?

Investir dans Fidelity MSCI Communication Services Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.96 - 72.98 et le prix actuel 70.52. Beaucoup comparent 0.36% et 24.37% avant de passer des ordres à 70.52 ou 70.82. Consultez le graphique du cours de FCOM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity MSCI Communication Services Index ETF ?

Le cours le plus élevé de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF l'année dernière était 72.98. Au cours de 48.96 - 72.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 72.14 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity MSCI Communication Services Index ETF ?

Le cours le plus bas de Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) sur l'année a été 48.96. Sa comparaison avec 70.52 et 48.96 - 72.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FCOM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FCOM a-t-elle été divisée ?

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 72.14 et 25.50% après les opérations sur titres.

Range quotidien
70.47 71.25
Range Annuel
48.96 72.98
Clôture Précédente
72.14
Ouverture
71.23
Bid
70.52
Ask
70.82
Plus Bas
70.47
Plus Haut
71.25
Volume
111
Changement quotidien
-2.25%
Changement Mensuel
0.36%
Changement à 6 Mois
24.37%
Changement Annuel
25.50%
30 octobre, jeudi
12:30
USD
GDP q/q
Act
Fcst
3.1%
Prev
3.8%
12:30
USD
PCE réel t/t
Act
Fcst
2.3%
Prev
2.5%
12:30
USD
PIB Ventes t/t
Act
Fcst
4.6%
Prev
7.5%
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
13:55
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev