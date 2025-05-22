FiyatlarBölümler
FCCO: First Community Corporation - Common Stock

29.14 USD 0.23 (0.80%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FCCO fiyatı bugün 0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.50 ve Yüksek fiyatı olarak 29.40 aralığında işlem gördü.

First Community Corporation - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
28.50 29.40
Yıllık aralık
19.46 29.40
Önceki kapanış
28.91
Açılış
28.92
Satış
29.14
Alış
29.44
Düşük
28.50
Yüksek
29.40
Hacim
228
Günlük değişim
0.80%
Aylık değişim
7.41%
6 aylık değişim
30.09%
Yıllık değişim
39.76%
