FCCO: First Community Corporation - Common Stock

28.76 USD 0.15 (0.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FCCO hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.76 bis zu einem Hoch von 29.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Community Corporation - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
28.76 29.20
Jahresspanne
19.46 29.20
Vorheriger Schlusskurs
28.91
Eröffnung
28.92
Bid
28.76
Ask
29.06
Tief
28.76
Hoch
29.20
Volumen
32
Tagesänderung
-0.52%
Monatsänderung
6.01%
6-Monatsänderung
28.39%
Jahresänderung
37.94%
