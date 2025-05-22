Валюты / FCCO
FCCO: First Community Corporation - Common Stock
28.18 USD 0.08 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCCO за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.10, а максимальная — 28.26.
Следите за динамикой First Community Corporation - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
28.10 28.26
Годовой диапазон
19.46 28.77
- Предыдущее закрытие
- 28.10
- Open
- 28.20
- Bid
- 28.18
- Ask
- 28.48
- Low
- 28.10
- High
- 28.26
- Объем
- 79
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 3.87%
- 6-месячное изменение
- 25.80%
- Годовое изменение
- 35.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.