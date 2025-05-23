FiyatlarBölümler
Dövizler / FBTC
FBTC: Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest

100.43 USD 2.07 (2.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FBTC fiyatı bugün -2.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.39 ve Yüksek fiyatı olarak 101.66 aralığında işlem gördü.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
100.39 101.66
Yıllık aralık
51.42 107.33
Önceki kapanış
102.50
Açılış
101.39
Satış
100.43
Alış
100.73
Düşük
100.39
Yüksek
101.66
Hacim
3.978 K
Günlük değişim
-2.02%
Aylık değişim
5.25%
6 aylık değişim
37.52%
Yıllık değişim
81.25%
21 Eylül, Pazar