Dövizler / FBTC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FBTC: Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest
100.43 USD 2.07 (2.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FBTC fiyatı bugün -2.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.39 ve Yüksek fiyatı olarak 101.66 aralığında işlem gördü.
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBTC haberleri
- Will Rate Cuts Fuel Bitcoin ETF Momentum?
- Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerine sermaye girişi yaşandı
- Ethereum’dan fon çıkışı hızlanırken kurumsal sermaye Bitcoin ETF’lerine yöneliyor
- Cryptocurrencies: Bitcoin Quickly Retreats From Record High
- The Zacks Analyst Blog Highlights MicroStrategy, Grayscale Bitcoin Trust ETF, iShares Bitcoin Trust, Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, ARK 21Shares Bitcoin ETF and Bitwise Bitcoin ETF
- Bitcoin Hits Record High: ETFs in Focus
- Wealth Management Firm Choreo Reveals $6.5 Million In Bitcoin ETF Holdings
- Strong Momentum On Bitcoin? Then I Choose FBTC (BATS:FBTC)
- Cryptocurrency ETFs Get A Boost From Government Cheerleading
- Gold And Bitcoin Shining In 2025 As ETFs Drive Diversification
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund amends trust agreement to allow in-kind share transactions
- ETFs to Consider as Bitcoin Climbs to Record Levels
- Bitcoin: Lightning Strikes Twice (Technical Analysis) (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Shorts folding, records tumbling, inflows mounting, bitcoin’s unstoppable ascent takes another leg up.
- BITO As A Complement To Bitcoin Holdings (NYSEARCA:BITO)
- Cryptocurrencies: Bitcoin Hovers Around $109K
- The Death Of Buy And Hold Has Been Greatly Exaggerated
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- The 4-Fund Trump Portfolio: One Month Returns, A Sign Of More To Come
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Bitcoin And The Paradox Of Overvaluation (Cryptocurrency:BTC-USD)
- CONY: Sky-High Payouts But Near-Term Uncertainty Rising (NYSEARCA:CONY)
- Bitcoin's Just Another Asset
- FBTC: Breaking Out On Fiat Fears
Günlük aralık
100.39 101.66
Yıllık aralık
51.42 107.33
- Önceki kapanış
- 102.50
- Açılış
- 101.39
- Satış
- 100.43
- Alış
- 100.73
- Düşük
- 100.39
- Yüksek
- 101.66
- Hacim
- 3.978 K
- Günlük değişim
- -2.02%
- Aylık değişim
- 5.25%
- 6 aylık değişim
- 37.52%
- Yıllık değişim
- 81.25%
21 Eylül, Pazar