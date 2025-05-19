货币 / FBTC
FBTC: Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest
101.90 USD 1.30 (1.29%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FBTC汇率已更改1.29%。当日，交易品种以低点100.06和高点102.08进行交易。
关注Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FBTC新闻
- Will Rate Cuts Fuel Bitcoin ETF Momentum?
- Cryptocurrencies: Bitcoin Quickly Retreats From Record High
- The Zacks Analyst Blog Highlights MicroStrategy, Grayscale Bitcoin Trust ETF, iShares Bitcoin Trust, Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, ARK 21Shares Bitcoin ETF and Bitwise Bitcoin ETF
- Bitcoin Hits Record High: ETFs in Focus
- Wealth Management Firm Choreo Reveals $6.5 Million In Bitcoin ETF Holdings
- Strong Momentum On Bitcoin? Then I Choose FBTC (BATS:FBTC)
- Cryptocurrency ETFs Get A Boost From Government Cheerleading
- Gold And Bitcoin Shining In 2025 As ETFs Drive Diversification
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund amends trust agreement to allow in-kind share transactions
- ETFs to Consider as Bitcoin Climbs to Record Levels
- Bitcoin: Lightning Strikes Twice (Technical Analysis) (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Shorts folding, records tumbling, inflows mounting, bitcoin’s unstoppable ascent takes another leg up.
- BITO As A Complement To Bitcoin Holdings (NYSEARCA:BITO)
- Cryptocurrencies: Bitcoin Hovers Around $109K
- The Death Of Buy And Hold Has Been Greatly Exaggerated
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- The 4-Fund Trump Portfolio: One Month Returns, A Sign Of More To Come
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Bitcoin And The Paradox Of Overvaluation (Cryptocurrency:BTC-USD)
- CONY: Sky-High Payouts But Near-Term Uncertainty Rising (NYSEARCA:CONY)
- Bitcoin's Just Another Asset
- FBTC: Breaking Out On Fiat Fears
- Bitcoin ETFs: How To Have Your BTC Cake And Eat It Too (NASDAQ:IBIT)
- Bitcoin ETFs Surpass $40 Billion in Cumulative Inflows
日范围
100.06 102.08
年范围
51.42 107.33
- 前一天收盘价
- 100.60
- 开盘价
- 100.72
- 卖价
- 101.90
- 买价
- 102.20
- 最低价
- 100.06
- 最高价
- 102.08
- 交易量
- 4.757 K
- 日变化
- 1.29%
- 月变化
- 6.79%
- 6个月变化
- 39.53%
- 年变化
- 83.90%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值