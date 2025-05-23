КотировкиРазделы
Валюты / FBTC
Назад в Рынок акций США

FBTC: Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest

101.90 USD 1.30 (1.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FBTC за сегодня изменился на 1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.06, а максимальная — 102.08.

Следите за динамикой Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FBTC

Дневной диапазон
100.06 102.08
Годовой диапазон
51.42 107.33
Предыдущее закрытие
100.60
Open
100.72
Bid
101.90
Ask
102.20
Low
100.06
High
102.08
Объем
4.757 K
Дневное изменение
1.29%
Месячное изменение
6.79%
6-месячное изменение
39.53%
Годовое изменение
83.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.