Валюты / FBTC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FBTC: Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest
101.90 USD 1.30 (1.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FBTC за сегодня изменился на 1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.06, а максимальная — 102.08.
Следите за динамикой Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FBTC
- Will Rate Cuts Fuel Bitcoin ETF Momentum?
- На фоне возобновления спроса BTC-ETF привлекли $642 млн, ETH-ETF — $406 млн
- Инвесторы возвращаются в биткоин: приток в BTC-ETF составил $553 млн
- Cryptocurrencies: Bitcoin Quickly Retreats From Record High
- The Zacks Analyst Blog Highlights MicroStrategy, Grayscale Bitcoin Trust ETF, iShares Bitcoin Trust, Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, ARK 21Shares Bitcoin ETF and Bitwise Bitcoin ETF
- Bitcoin Hits Record High: ETFs in Focus
- Wealth Management Firm Choreo Reveals $6.5 Million In Bitcoin ETF Holdings
- Strong Momentum On Bitcoin? Then I Choose FBTC (BATS:FBTC)
- Cryptocurrency ETFs Get A Boost From Government Cheerleading
- Gold And Bitcoin Shining In 2025 As ETFs Drive Diversification
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund amends trust agreement to allow in-kind share transactions
- ETFs to Consider as Bitcoin Climbs to Record Levels
- Bitcoin: Lightning Strikes Twice (Technical Analysis) (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Shorts folding, records tumbling, inflows mounting, bitcoin’s unstoppable ascent takes another leg up.
- BITO As A Complement To Bitcoin Holdings (NYSEARCA:BITO)
- Cryptocurrencies: Bitcoin Hovers Around $109K
- The Death Of Buy And Hold Has Been Greatly Exaggerated
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- The 4-Fund Trump Portfolio: One Month Returns, A Sign Of More To Come
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Bitcoin And The Paradox Of Overvaluation (Cryptocurrency:BTC-USD)
- CONY: Sky-High Payouts But Near-Term Uncertainty Rising (NYSEARCA:CONY)
- Bitcoin's Just Another Asset
- FBTC: Breaking Out On Fiat Fears
Дневной диапазон
100.06 102.08
Годовой диапазон
51.42 107.33
- Предыдущее закрытие
- 100.60
- Open
- 100.72
- Bid
- 101.90
- Ask
- 102.20
- Low
- 100.06
- High
- 102.08
- Объем
- 4.757 K
- Дневное изменение
- 1.29%
- Месячное изменение
- 6.79%
- 6-месячное изменение
- 39.53%
- Годовое изменение
- 83.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.