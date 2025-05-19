통화 / FBTC
FBTC: Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest
100.43 USD 2.07 (2.02%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FBTC 환율이 오늘 -2.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 100.39이고 고가는 101.66이었습니다.
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FBTC News
- Will Rate Cuts Fuel Bitcoin ETF Momentum?
- Cryptocurrencies: Bitcoin Quickly Retreats From Record High
- The Zacks Analyst Blog Highlights MicroStrategy, Grayscale Bitcoin Trust ETF, iShares Bitcoin Trust, Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, ARK 21Shares Bitcoin ETF and Bitwise Bitcoin ETF
- Bitcoin Hits Record High: ETFs in Focus
- Wealth Management Firm Choreo Reveals $6.5 Million In Bitcoin ETF Holdings
- Strong Momentum On Bitcoin? Then I Choose FBTC (BATS:FBTC)
- Cryptocurrency ETFs Get A Boost From Government Cheerleading
- Gold And Bitcoin Shining In 2025 As ETFs Drive Diversification
- Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund amends trust agreement to allow in-kind share transactions
- ETFs to Consider as Bitcoin Climbs to Record Levels
- Bitcoin: Lightning Strikes Twice (Technical Analysis) (Cryptocurrency:BTC-USD)
- Shorts folding, records tumbling, inflows mounting, bitcoin’s unstoppable ascent takes another leg up.
- BITO As A Complement To Bitcoin Holdings (NYSEARCA:BITO)
- Cryptocurrencies: Bitcoin Hovers Around $109K
- The Death Of Buy And Hold Has Been Greatly Exaggerated
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- The 4-Fund Trump Portfolio: One Month Returns, A Sign Of More To Come
- Bitcoin: Record Chase Will Continue (BTC-USD)
- Bitcoin And The Paradox Of Overvaluation (Cryptocurrency:BTC-USD)
- CONY: Sky-High Payouts But Near-Term Uncertainty Rising (NYSEARCA:CONY)
- Bitcoin's Just Another Asset
- FBTC: Breaking Out On Fiat Fears
- Bitcoin ETFs: How To Have Your BTC Cake And Eat It Too (NASDAQ:IBIT)
- Bitcoin ETFs Surpass $40 Billion in Cumulative Inflows
일일 변동 비율
100.39 101.66
년간 변동
51.42 107.33
- 이전 종가
- 102.50
- 시가
- 101.39
- Bid
- 100.43
- Ask
- 100.73
- 저가
- 100.39
- 고가
- 101.66
- 볼륨
- 3.978 K
- 일일 변동
- -2.02%
- 월 변동
- 5.25%
- 6개월 변동
- 37.52%
- 년간 변동율
- 81.25%
