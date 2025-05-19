Währungen / FBTC
FBTC: Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest
102.50 USD 1.63 (1.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FBTC hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.10 bis zu einem Hoch von 102.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
102.10 102.95
Jahresspanne
51.42 107.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.87
- Eröffnung
- 102.47
- Bid
- 102.50
- Ask
- 102.80
- Tief
- 102.10
- Hoch
- 102.95
- Volumen
- 4.832 K
- Tagesänderung
- 1.62%
- Monatsänderung
- 7.42%
- 6-Monatsänderung
- 40.35%
- Jahresänderung
- 84.98%
