FBTC: Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest

102.50 USD 1.63 (1.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FBTC hat sich für heute um 1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.10 bis zu einem Hoch von 102.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
102.10 102.95
Jahresspanne
51.42 107.33
Vorheriger Schlusskurs
100.87
Eröffnung
102.47
Bid
102.50
Ask
102.80
Tief
102.10
Hoch
102.95
Volumen
4.832 K
Tagesänderung
1.62%
Monatsänderung
7.42%
6-Monatsänderung
40.35%
Jahresänderung
84.98%
