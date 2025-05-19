QuotazioniSezioni
Valute / FBTC
FBTC: Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest

100.43 USD 2.07 (2.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FBTC ha avuto una variazione del -2.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.39 e ad un massimo di 101.66.

Segui le dinamiche di Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
100.39 101.66
Intervallo Annuale
51.42 107.33
Chiusura Precedente
102.50
Apertura
101.39
Bid
100.43
Ask
100.73
Minimo
100.39
Massimo
101.66
Volume
3.978 K
Variazione giornaliera
-2.02%
Variazione Mensile
5.25%
Variazione Semestrale
37.52%
Variazione Annuale
81.25%
20 settembre, sabato