Valute / FBTC
FBTC: Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest
100.43 USD 2.07 (2.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FBTC ha avuto una variazione del -2.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.39 e ad un massimo di 101.66.
Segui le dinamiche di Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
100.39 101.66
Intervallo Annuale
51.42 107.33
- Chiusura Precedente
- 102.50
- Apertura
- 101.39
- Bid
- 100.43
- Ask
- 100.73
- Minimo
- 100.39
- Massimo
- 101.66
- Volume
- 3.978 K
- Variazione giornaliera
- -2.02%
- Variazione Mensile
- 5.25%
- Variazione Semestrale
- 37.52%
- Variazione Annuale
- 81.25%
20 settembre, sabato