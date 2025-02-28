FiyatlarBölümler
FATBP
FATBP: FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock

2.43 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FATBP fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.35 ve Yüksek fiyatı olarak 2.60 aralığında işlem gördü.

FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.35 2.60
Yıllık aralık
2.00 10.30
Önceki kapanış
2.43
Açılış
2.46
Satış
2.43
Alış
2.73
Düşük
2.35
Yüksek
2.60
Hacim
25
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
11.47%
6 aylık değişim
-69.93%
Yıllık değişim
-75.05%
