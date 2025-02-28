Devises / FATBP
FATBP: FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock
2.43 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FATBP a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.35 et à un maximum de 2.60.
Suivez la dynamique FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- FAT Brands Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FAT)
- Fat Brands warrants expire and are delisted from Nasdaq
- FATBP stock touches 52-week low at $2.28 amid sharp annual decline
- FATBP stock touches 52-week low at $3.49 amid sharp decline
- FAT Brands Inc. (FAT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
2.35 2.60
Range Annuel
2.00 10.30
- Clôture Précédente
- 2.43
- Ouverture
- 2.46
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Plus Bas
- 2.35
- Plus Haut
- 2.60
- Volume
- 25
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 11.47%
- Changement à 6 Mois
- -69.93%
- Changement Annuel
- -75.05%
20 septembre, samedi