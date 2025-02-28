通貨 / FATBP
FATBP: FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock
2.43 USD 0.11 (4.33%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FATBPの今日の為替レートは、-4.33%変化しました。日中、通貨は1あたり2.38の安値と2.58の高値で取引されました。
FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FATBP News
1日のレンジ
2.38 2.58
1年のレンジ
2.00 10.30
- 以前の終値
- 2.54
- 始値
- 2.47
- 買値
- 2.43
- 買値
- 2.73
- 安値
- 2.38
- 高値
- 2.58
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- -4.33%
- 1ヶ月の変化
- 11.47%
- 6ヶ月の変化
- -69.93%
- 1年の変化
- -75.05%
