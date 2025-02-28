통화 / FATBP
FATBP: FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock
2.43 USD 0.00 (0.00%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FATBP 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.35이고 고가는 2.60이었습니다.
FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FATBP News
- FAT Brands Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FAT)
- Fat Brands warrants expire and are delisted from Nasdaq
- FATBP stock touches 52-week low at $2.28 amid sharp annual decline
- FATBP stock touches 52-week low at $3.49 amid sharp decline
- FAT Brands Inc. (FAT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
2.35 2.60
년간 변동
2.00 10.30
- 이전 종가
- 2.43
- 시가
- 2.46
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- 저가
- 2.35
- 고가
- 2.60
- 볼륨
- 25
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 11.47%
- 6개월 변동
- -69.93%
- 년간 변동율
- -75.05%
20 9월, 토요일