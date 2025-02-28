Валюты / FATBP
FATBP: FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock
2.49 USD 0.14 (5.96%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FATBP за сегодня изменился на 5.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.31, а максимальная — 2.49.
Следите за динамикой FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FATBP
- FAT Brands Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FAT)
- Fat Brands warrants expire and are delisted from Nasdaq
- FATBP stock touches 52-week low at $2.28 amid sharp annual decline
- FATBP stock touches 52-week low at $3.49 amid sharp decline
- FAT Brands Inc. (FAT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.31 2.49
Годовой диапазон
2.00 10.30
- Предыдущее закрытие
- 2.35
- Open
- 2.36
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- Low
- 2.31
- High
- 2.49
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 5.96%
- Месячное изменение
- 14.22%
- 6-месячное изменение
- -69.18%
- Годовое изменение
- -74.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.