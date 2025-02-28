КотировкиРазделы
Валюты / FATBP
Назад в Рынок акций США

FATBP: FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock

2.49 USD 0.14 (5.96%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FATBP за сегодня изменился на 5.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.31, а максимальная — 2.49.

Следите за динамикой FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FATBP

Дневной диапазон
2.31 2.49
Годовой диапазон
2.00 10.30
Предыдущее закрытие
2.35
Open
2.36
Bid
2.49
Ask
2.79
Low
2.31
High
2.49
Объем
32
Дневное изменение
5.96%
Месячное изменение
14.22%
6-месячное изменение
-69.18%
Годовое изменение
-74.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.