FATBP: FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock
2.46 USD 0.08 (3.15%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FATBP para hoje mudou para -3.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.38 e o mais alto foi 2.58.
Veja a dinâmica do par de moedas FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FATBP Notícias
Faixa diária
2.38 2.58
Faixa anual
2.00 10.30
- Fechamento anterior
- 2.54
- Open
- 2.47
- Bid
- 2.46
- Ask
- 2.76
- Low
- 2.38
- High
- 2.58
- Volume
- 24
- Mudança diária
- -3.15%
- Mudança mensal
- 12.84%
- Mudança de 6 meses
- -69.55%
- Mudança anual
- -74.74%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh