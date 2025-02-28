Währungen / FATBP
FATBP: FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock
2.40 USD 0.03 (1.23%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FATBP hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.35 bis zu einem Hoch von 2.60 gehandelt.
FATBP News
- FAT Brands Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FAT)
- Fat Brands warrants expire and are delisted from Nasdaq
- FATBP stock touches 52-week low at $2.28 amid sharp annual decline
- FATBP stock touches 52-week low at $3.49 amid sharp decline
- FAT Brands Inc. (FAT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.35 2.60
Jahresspanne
2.00 10.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.43
- Eröffnung
- 2.46
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Tief
- 2.35
- Hoch
- 2.60
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -1.23%
- Monatsänderung
- 10.09%
- 6-Monatsänderung
- -70.30%
- Jahresänderung
- -75.36%
