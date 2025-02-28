Valute / FATBP
FATBP: FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock
2.43 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FATBP ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.35 e ad un massimo di 2.60.
Segui le dinamiche di FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FATBP News
- FAT Brands Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FAT)
- Fat Brands warrants expire and are delisted from Nasdaq
- FATBP stock touches 52-week low at $2.28 amid sharp annual decline
- FATBP stock touches 52-week low at $3.49 amid sharp decline
- FAT Brands Inc. (FAT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.35 2.60
Intervallo Annuale
2.00 10.30
- Chiusura Precedente
- 2.43
- Apertura
- 2.46
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Minimo
- 2.35
- Massimo
- 2.60
- Volume
- 25
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 11.47%
- Variazione Semestrale
- -69.93%
- Variazione Annuale
- -75.05%
21 settembre, domenica