El tipo de cambio de FATBP de hoy ha cambiado un 2.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.33, mientras que el máximo ha alcanzado 2.62.

Siga la dinámica de la pareja de divisas FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.