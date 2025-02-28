Divisas / FATBP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FATBP: FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock
2.54 USD 0.05 (2.01%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FATBP de hoy ha cambiado un 2.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.33, mientras que el máximo ha alcanzado 2.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FAT Brands Inc - 8.25% Series B Cumulative Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FATBP News
- FAT Brands Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FAT)
- Fat Brands warrants expire and are delisted from Nasdaq
- FATBP stock touches 52-week low at $2.28 amid sharp annual decline
- FATBP stock touches 52-week low at $3.49 amid sharp decline
- FAT Brands Inc. (FAT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.33 2.62
Rango anual
2.00 10.30
- Cierres anteriores
- 2.49
- Open
- 2.49
- Bid
- 2.54
- Ask
- 2.84
- Low
- 2.33
- High
- 2.62
- Volumen
- 51
- Cambio diario
- 2.01%
- Cambio mensual
- 16.51%
- Cambio a 6 meses
- -68.56%
- Cambio anual
- -73.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B