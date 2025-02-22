EZA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares MSCI South Africa Index Fund hisse senedi 64.84 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 64.65 - 65.05 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 63.55 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 363 değerine ulaştı. EZA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares MSCI South Africa Index Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares MSCI South Africa Index Fund hisse senedi şu anda 64.84 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 29.63% ve USD değerlerini izler. EZA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EZA hisse senedi nasıl alınır? iShares MSCI South Africa Index Fund hisselerini şu anki 64.84 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 64.84 ve Ask 65.14 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 363 ve günlük değişim oranı -0.02% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EZA fiyat hareketlerini takip edin.

EZA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares MSCI South Africa Index Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 40.16 - 67.71 ve mevcut fiyatı 64.84 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 64.84 veya Ask 65.14 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.37% ve 6 aylık değişim oranı 31.26% değerlerini karşılaştırır. EZA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares MSCI South Africa ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares MSCI South Africa ETF hisse senedi yıllık olarak 67.71 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 40.16 - 67.71). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 63.55 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI South Africa Index Fund performansını takip edin.

iShares MSCI South Africa ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares MSCI South Africa ETF (EZA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 40.16 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 64.84 ve hareket ettiği yıllık aralık 40.16 - 67.71 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EZA fiyat hareketlerini izleyin.