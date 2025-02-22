- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EZA: iShares MSCI South Africa Index Fund
EZAの今日の為替レートは、2.03%変化しました。日中、通貨は1あたり64.65の安値と65.05の高値で取引されました。
iShares MSCI South Africa Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EZA News
- Rethinking Growth In A Broadening Economy
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- Country ETFs Looking For Record Years
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Chart Of The Day: Will Trump Threat Break The BRICS?
- EZA: Gold And Banks Keep Working (NYSEARCA:EZA)
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Recession Risks
- Risk Rethought: Local Currency In A Shifting World
- BofA sees South Africa top, Türkiye fall in market rankings
- EZA ETF: Pressure Likely To Persist (NYSEARCA:EZA)
- Weekly Commentary: Critical Market Juncture
- Country ETF Dividends
- Weekly Commentary: In Defense Of The Constitution
- Weekly Commentary: Q4 2024 Z.1 And The Start Of Deleveraging
- Weekly Commentary: Train Wreck
- Weekly Commentary: Oval Office And The World
- Weekly Commentary: Disrupted
よくあるご質問
EZA株の現在の価格は？
iShares MSCI South Africa Index Fundの株価は本日64.84です。64.65 - 65.05内で取引され、前日の終値は63.55、取引量は363に達しました。EZAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares MSCI South Africa Index Fundの株は配当を出しますか？
iShares MSCI South Africa Index Fundの現在の価格は64.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は29.63%やUSDにも注目します。EZAの動きはライブチャートで確認できます。
EZA株を買う方法は？
iShares MSCI South Africa Index Fundの株は現在64.84で購入可能です。注文は通常64.84または65.14付近で行われ、363や-0.02%が市場の動きを示します。EZAの最新情報はライブチャートで確認できます。
EZA株に投資する方法は？
iShares MSCI South Africa Index Fundへの投資では、年間の値幅40.16 - 67.71と現在の64.84を考慮します。注文は多くの場合64.84や65.14で行われる前に、0.37%や31.26%と比較されます。EZAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI South Africa ETFの株の最高値は？
iShares MSCI South Africa ETFの過去1年の最高値は67.71でした。40.16 - 67.71内で株価は大きく変動し、63.55と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI South Africa Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI South Africa ETFの株の最低値は？
iShares MSCI South Africa ETF(EZA)の年間最安値は40.16でした。現在の64.84や40.16 - 67.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EZAの動きはライブチャートで確認できます。
EZAの株式分割はいつ行われましたか？
iShares MSCI South Africa Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、63.55、29.63%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 63.55
- 始値
- 64.85
- 買値
- 64.84
- 買値
- 65.14
- 安値
- 64.65
- 高値
- 65.05
- 出来高
- 363
- 1日の変化
- 2.03%
- 1ヶ月の変化
- 0.37%
- 6ヶ月の変化
- 31.26%
- 1年の変化
- 29.63%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.06 M
- 期待
- 前
- 4.00 M
- 実際
- 1.5%
- 期待
- 前
- -0.2%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.182%
- 期待
- 前
- 1.650%