EZA: iShares MSCI South Africa Index Fund

64.84 USD 1.29 (2.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EZAの今日の為替レートは、2.03%変化しました。日中、通貨は1あたり64.65の安値と65.05の高値で取引されました。

iShares MSCI South Africa Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

EZA News

よくあるご質問

EZA株の現在の価格は？

iShares MSCI South Africa Index Fundの株価は本日64.84です。64.65 - 65.05内で取引され、前日の終値は63.55、取引量は363に達しました。EZAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI South Africa Index Fundの株は配当を出しますか？

iShares MSCI South Africa Index Fundの現在の価格は64.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は29.63%やUSDにも注目します。EZAの動きはライブチャートで確認できます。

EZA株を買う方法は？

iShares MSCI South Africa Index Fundの株は現在64.84で購入可能です。注文は通常64.84または65.14付近で行われ、363や-0.02%が市場の動きを示します。EZAの最新情報はライブチャートで確認できます。

EZA株に投資する方法は？

iShares MSCI South Africa Index Fundへの投資では、年間の値幅40.16 - 67.71と現在の64.84を考慮します。注文は多くの場合64.84や65.14で行われる前に、0.37%や31.26%と比較されます。EZAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI South Africa ETFの株の最高値は？

iShares MSCI South Africa ETFの過去1年の最高値は67.71でした。40.16 - 67.71内で株価は大きく変動し、63.55と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI South Africa Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI South Africa ETFの株の最低値は？

iShares MSCI South Africa ETF(EZA)の年間最安値は40.16でした。現在の64.84や40.16 - 67.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EZAの動きはライブチャートで確認できます。

EZAの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI South Africa Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、63.55、29.63%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
64.65 65.05
1年のレンジ
40.16 67.71
以前の終値
63.55
始値
64.85
買値
64.84
買値
65.14
安値
64.65
高値
65.05
出来高
363
1日の変化
2.03%
1ヶ月の変化
0.37%
6ヶ月の変化
31.26%
1年の変化
29.63%
23 10月, 木曜日
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
4.06 M
期待
4.00 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
1.5%
期待
-0.2%
14:25
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
5年TIPS入札
実際
1.182%
期待
1.650%