EZA: iShares MSCI South Africa Index Fund
El tipo de cambio de EZA de hoy ha cambiado un 2.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.65, mientras que el máximo ha alcanzado 65.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI South Africa Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EZA News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EZA hoy?
iShares MSCI South Africa Index Fund (EZA) se evalúa hoy en 64.84. El instrumento se negocia dentro de 64.65 - 65.05; el cierre de ayer ha sido 63.55 y el volumen comercial ha alcanzado 363. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EZA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI South Africa Index Fund?
iShares MSCI South Africa Index Fund se evalúa actualmente en 64.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 29.63% y USD. Monitoree los movimientos de EZA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EZA?
Puede comprar acciones de iShares MSCI South Africa Index Fund (EZA) al precio actual de 64.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 64.84 o 65.14, mientras que 363 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EZA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EZA?
Invertir en iShares MSCI South Africa Index Fund implica tener en cuenta el rango anual 40.16 - 67.71 y el precio actual 64.84. Muchos comparan 0.37% y 31.26% antes de colocar órdenes en 64.84 o 65.14. Estudie los cambios diarios de precios de EZA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI South Africa ETF?
El precio más alto de iShares MSCI South Africa ETF (EZA) en el último año ha sido 67.71. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 40.16 - 67.71, una comparación con 63.55 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI South Africa Index Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI South Africa ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI South Africa ETF (EZA) para el año ha sido 40.16. La comparación con los actuales 64.84 y 40.16 - 67.71 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EZA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EZA?
En el pasado, iShares MSCI South Africa Index Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 63.55 y 29.63% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 63.55
- Open
- 64.85
- Bid
- 64.84
- Ask
- 65.14
- Low
- 64.65
- High
- 65.05
- Volumen
- 363
- Cambio diario
- 2.03%
- Cambio mensual
- 0.37%
- Cambio a 6 meses
- 31.26%
- Cambio anual
- 29.63%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.06 M
- Pronós.
- Prev.
- 4.00 M
- Act.
- 1.5%
- Pronós.
- Prev.
- -0.2%
- Act.
- 1.182%
- Pronós.
- Prev.
- 1.650%