EZA: iShares MSCI South Africa Index Fund
Il tasso di cambio EZA ha avuto una variazione del 2.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 64.65 e ad un massimo di 65.05.
Segui le dinamiche di iShares MSCI South Africa Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EZA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EZA oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI South Africa Index Fund sono prezzate a 64.90. Viene scambiato all'interno di 64.65 - 65.05, la chiusura di ieri è stata 63.55 e il volume degli scambi ha raggiunto 441. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EZA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI South Africa Index Fund pagano dividendi?
iShares MSCI South Africa Index Fund è attualmente valutato a 64.90. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 29.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EZA.
Come acquistare azioni EZA?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI South Africa Index Fund al prezzo attuale di 64.90. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 64.90 o 65.20, mentre 441 e 0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EZA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EZA?
Investire in iShares MSCI South Africa Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 40.16 - 67.71 e il prezzo attuale 64.90. Molti confrontano 0.46% e 31.38% prima di effettuare ordini su 64.90 o 65.20. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EZA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI South Africa ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI South Africa ETF nell'ultimo anno è stato 67.71. All'interno di 40.16 - 67.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 63.55 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI South Africa Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI South Africa ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI South Africa ETF (EZA) nel corso dell'anno è stato 40.16. Confrontandolo con gli attuali 64.90 e 40.16 - 67.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EZA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EZA?
iShares MSCI South Africa Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 63.55 e 29.75%.
- Chiusura Precedente
- 63.55
- Apertura
- 64.85
- Bid
- 64.90
- Ask
- 65.20
- Minimo
- 64.65
- Massimo
- 65.05
- Volume
- 441
- Variazione giornaliera
- 2.12%
- Variazione Mensile
- 0.46%
- Variazione Semestrale
- 31.38%
- Variazione Annuale
- 29.75%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 4.06 M
- Fcst
- Prev
- 4.00 M
- Agire
- 1.5%
- Fcst
- Prev
- -0.2%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.182%
- Fcst
- Prev
- 1.650%