- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EZA: iShares MSCI South Africa Index Fund
Le taux de change de EZA a changé de 2.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.65 et à un maximum de 65.05.
Suivez la dynamique iShares MSCI South Africa Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EZA Nouvelles
- Rethinking Growth In A Broadening Economy
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- Country ETFs Looking For Record Years
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Chart Of The Day: Will Trump Threat Break The BRICS?
- EZA: Gold And Banks Keep Working (NYSEARCA:EZA)
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Recession Risks
- Risk Rethought: Local Currency In A Shifting World
- BofA sees South Africa top, Türkiye fall in market rankings
- EZA ETF: Pressure Likely To Persist (NYSEARCA:EZA)
- Weekly Commentary: Critical Market Juncture
- Country ETF Dividends
- Weekly Commentary: In Defense Of The Constitution
- Weekly Commentary: Q4 2024 Z.1 And The Start Of Deleveraging
- Weekly Commentary: Train Wreck
- Weekly Commentary: Oval Office And The World
- Weekly Commentary: Disrupted
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EZA aujourd'hui ?
L'action iShares MSCI South Africa Index Fund est cotée à 64.90 aujourd'hui. Elle se négocie dans 64.65 - 65.05, a clôturé hier à 63.55 et son volume d'échange a atteint 441. Le graphique en temps réel du cours de EZA présente ces mises à jour.
L'action iShares MSCI South Africa Index Fund verse-t-elle des dividendes ?
iShares MSCI South Africa Index Fund est actuellement valorisé à 64.90. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 29.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EZA.
Comment acheter des actions EZA ?
Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI South Africa Index Fund au cours actuel de 64.90. Les ordres sont généralement placés à proximité de 64.90 ou de 65.20, le 441 et le 0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EZA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EZA ?
Investir dans iShares MSCI South Africa Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.16 - 67.71 et le prix actuel 64.90. Beaucoup comparent 0.46% et 31.38% avant de passer des ordres à 64.90 ou 65.20. Consultez le graphique du cours de EZA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI South Africa ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI South Africa ETF l'année dernière était 67.71. Au cours de 40.16 - 67.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 63.55 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI South Africa Index Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI South Africa ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI South Africa ETF (EZA) sur l'année a été 40.16. Sa comparaison avec 64.90 et 40.16 - 67.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EZA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EZA a-t-elle été divisée ?
iShares MSCI South Africa Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 63.55 et 29.75% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 63.55
- Ouverture
- 64.85
- Bid
- 64.90
- Ask
- 65.20
- Plus Bas
- 64.65
- Plus Haut
- 65.05
- Volume
- 441
- Changement quotidien
- 2.12%
- Changement Mensuel
- 0.46%
- Changement à 6 Mois
- 31.38%
- Changement Annuel
- 29.75%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 4.06 M
- Fcst
- Prev
- 4.00 M
- Act
- 1.5%
- Fcst
- Prev
- -0.2%
- Act
- 1.182%
- Fcst
- Prev
- 1.650%