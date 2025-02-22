- Übersicht
EZA: iShares MSCI South Africa Index Fund
Der Wechselkurs von EZA hat sich für heute um 2.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.65 bis zu einem Hoch von 65.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI South Africa Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EZA heute?
Die Aktie von iShares MSCI South Africa Index Fund (EZA) notiert heute bei 64.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 64.65 - 65.05 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 63.55 und das Handelsvolumen erreichte 353. Das Live-Chart von EZA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EZA Dividenden?
iShares MSCI South Africa Index Fund wird derzeit mit 64.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 29.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EZA zu verfolgen.
Wie kaufe ich EZA-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI South Africa Index Fund (EZA) zum aktuellen Kurs von 64.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 64.92 oder 65.22 platziert, während 353 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EZA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EZA-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI South Africa Index Fund müssen die jährliche Spanne 40.16 - 67.71 und der aktuelle Kurs 64.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.50% und 31.42%, bevor sie Orders zu 64.92 oder 65.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EZA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI South Africa ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI South Africa ETF (EZA) im vergangenen Jahr lag bei 67.71. Innerhalb von 40.16 - 67.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 63.55 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI South Africa Index Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI South Africa ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI South Africa ETF (EZA) im Laufe des Jahres betrug 40.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 64.92 und der Spanne 40.16 - 67.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EZA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EZA statt?
iShares MSCI South Africa Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 63.55 und 29.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.55
- Eröffnung
- 64.85
- Bid
- 64.92
- Ask
- 65.22
- Tief
- 64.65
- Hoch
- 65.05
- Volumen
- 353
- Tagesänderung
- 2.16%
- Monatsänderung
- 0.50%
- 6-Monatsänderung
- 31.42%
- Jahresänderung
- 29.79%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.06 M
- Erw
- Vorh
- 4.00 M
- Akt
- 1.5%
- Erw
- Vorh
- -0.2%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.182%
- Erw
- Vorh
- 1.650%