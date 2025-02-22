- Visão do mercado
EZA: iShares MSCI South Africa Index Fund
A taxa do EZA para hoje mudou para 2.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 64.65 e o mais alto foi 65.05.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI South Africa Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EZA Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EZA hoje?
Hoje iShares MSCI South Africa Index Fund (EZA) está avaliado em 64.84. O instrumento é negociado dentro de 64.65 - 65.05, o fechamento de ontem foi 63.55, e o volume de negociação atingiu 363. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EZA em tempo real.
As ações de iShares MSCI South Africa Index Fund pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI South Africa Index Fund está avaliado em 64.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 29.63% e USD. Monitore os movimentos de EZA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EZA?
Você pode comprar ações de iShares MSCI South Africa Index Fund (EZA) pelo preço atual 64.84. Ordens geralmente são executadas perto de 64.84 ou 65.14, enquanto 363 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EZA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EZA?
Investir em iShares MSCI South Africa Index Fund envolve considerar a faixa anual 40.16 - 67.71 e o preço atual 64.84. Muitos comparam 0.37% e 31.26% antes de enviar ordens em 64.84 ou 65.14. Estude as mudanças diárias de preço de EZA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI South Africa ETF?
O maior preço de iShares MSCI South Africa ETF (EZA) no último ano foi 67.71. As ações oscilaram bastante dentro de 40.16 - 67.71, e a comparação com 63.55 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI South Africa Index Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI South Africa ETF?
O menor preço de iShares MSCI South Africa ETF (EZA) no ano foi 40.16. A comparação com o preço atual 64.84 e 40.16 - 67.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EZA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EZA?
No passado iShares MSCI South Africa Index Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 63.55 e 29.63% após os eventos corporativos.
