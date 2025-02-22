报价部分
货币 / EZA
回到股票

EZA: iShares MSCI South Africa Index Fund

64.84 USD 1.29 (2.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EZA汇率已更改2.03%。当日，交易品种以低点64.65和高点65.05进行交易。

关注iShares MSCI South Africa Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EZA新闻

常见问题解答

EZA股票今天的价格是多少？

iShares MSCI South Africa Index Fund股票今天的定价为64.84。它在64.65 - 65.05范围内交易，昨天的收盘价为63.55，交易量达到363。EZA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI South Africa Index Fund股票是否支付股息？

iShares MSCI South Africa Index Fund目前的价值为64.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.63%和USD。实时查看图表以跟踪EZA走势。

如何购买EZA股票？

您可以以64.84的当前价格购买iShares MSCI South Africa Index Fund股票。订单通常设置在64.84或65.14附近，而363和-0.02%显示市场活动。立即关注EZA的实时图表更新。

如何投资EZA股票？

投资iShares MSCI South Africa Index Fund需要考虑年度范围40.16 - 67.71和当前价格64.84。许多人在以64.84或65.14下订单之前，会比较0.37%和。实时查看EZA价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI South Africa ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI South Africa ETF的最高价格是67.71。在40.16 - 67.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI South Africa Index Fund的绩效。

iShares MSCI South Africa ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI South Africa ETF（EZA）的最低价格为40.16。将其与当前的64.84和40.16 - 67.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EZA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EZA股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI South Africa Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.55和29.63%中可见。

日范围
64.65 65.05
年范围
40.16 67.71
前一天收盘价
63.55
开盘价
64.85
卖价
64.84
买价
65.14
最低价
64.65
最高价
65.05
交易量
363
日变化
2.03%
月变化
0.37%
6个月变化
31.26%
年变化
29.63%
23 十月, 星期四
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成品房销售额
实际值
4.06 M
预测值
前值
4.00 M
14:00
USD
成品房销售额月率 m/m
实际值
1.5%
预测值
前值
-0.2%
14:25
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
5年期TIPS拍卖
实际值
1.182%
预测值
前值
1.650%