EZA: iShares MSCI South Africa Index Fund
今日EZA汇率已更改2.03%。当日，交易品种以低点64.65和高点65.05进行交易。
关注iShares MSCI South Africa Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EZA新闻
- Rethinking Growth In A Broadening Economy
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- Country ETFs Looking For Record Years
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- Chart Of The Day: Will Trump Threat Break The BRICS?
- EZA: Gold And Banks Keep Working (NYSEARCA:EZA)
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Recession Risks
- Risk Rethought: Local Currency In A Shifting World
- BofA sees South Africa top, Türkiye fall in market rankings
- EZA ETF: Pressure Likely To Persist (NYSEARCA:EZA)
- Weekly Commentary: Critical Market Juncture
- Country ETF Dividends
- Weekly Commentary: In Defense Of The Constitution
- Weekly Commentary: Q4 2024 Z.1 And The Start Of Deleveraging
- Weekly Commentary: Train Wreck
- Weekly Commentary: Oval Office And The World
- Weekly Commentary: Disrupted
常见问题解答
EZA股票今天的价格是多少？
iShares MSCI South Africa Index Fund股票今天的定价为64.84。它在64.65 - 65.05范围内交易，昨天的收盘价为63.55，交易量达到363。EZA的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI South Africa Index Fund股票是否支付股息？
iShares MSCI South Africa Index Fund目前的价值为64.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.63%和USD。实时查看图表以跟踪EZA走势。
如何购买EZA股票？
您可以以64.84的当前价格购买iShares MSCI South Africa Index Fund股票。订单通常设置在64.84或65.14附近，而363和-0.02%显示市场活动。立即关注EZA的实时图表更新。
如何投资EZA股票？
投资iShares MSCI South Africa Index Fund需要考虑年度范围40.16 - 67.71和当前价格64.84。许多人在以64.84或65.14下订单之前，会比较0.37%和。实时查看EZA价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI South Africa ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI South Africa ETF的最高价格是67.71。在40.16 - 67.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI South Africa Index Fund的绩效。
iShares MSCI South Africa ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI South Africa ETF（EZA）的最低价格为40.16。将其与当前的64.84和40.16 - 67.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EZA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EZA股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI South Africa Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.55和29.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 63.55
- 开盘价
- 64.85
- 卖价
- 64.84
- 买价
- 65.14
- 最低价
- 64.65
- 最高价
- 65.05
- 交易量
- 363
- 日变化
- 2.03%
- 月变化
- 0.37%
- 6个月变化
- 31.26%
- 年变化
- 29.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.06 M
- 预测值
- 前值
- 4.00 M
- 实际值
- 1.5%
- 预测值
- 前值
- -0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.182%
- 预测值
- 前值
- 1.650%