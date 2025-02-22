EZA股票今天的价格是多少？ iShares MSCI South Africa Index Fund股票今天的定价为64.84。它在64.65 - 65.05范围内交易，昨天的收盘价为63.55，交易量达到363。EZA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI South Africa Index Fund股票是否支付股息？ iShares MSCI South Africa Index Fund目前的价值为64.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.63%和USD。实时查看图表以跟踪EZA走势。

如何购买EZA股票？ 您可以以64.84的当前价格购买iShares MSCI South Africa Index Fund股票。订单通常设置在64.84或65.14附近，而363和-0.02%显示市场活动。立即关注EZA的实时图表更新。

如何投资EZA股票？ 投资iShares MSCI South Africa Index Fund需要考虑年度范围40.16 - 67.71和当前价格64.84。许多人在以64.84或65.14下订单之前，会比较0.37%和。实时查看EZA价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI South Africa ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares MSCI South Africa ETF的最高价格是67.71。在40.16 - 67.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI South Africa Index Fund的绩效。

iShares MSCI South Africa ETF股票的最低价格是多少？ iShares MSCI South Africa ETF（EZA）的最低价格为40.16。将其与当前的64.84和40.16 - 67.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EZA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。