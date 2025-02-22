КотировкиРазделы
EZA: iShares MSCI South Africa Index Fund

64.84 USD 1.29 (2.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EZA за сегодня изменился на 2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.65, а максимальная — 65.05.

Следите за динамикой iShares MSCI South Africa Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EZA сегодня?

iShares MSCI South Africa Index Fund (EZA) сегодня оценивается на уровне 64.84. Инструмент торгуется в пределах 64.65 - 65.05, вчерашнее закрытие составило 63.55, а торговый объем достиг 363. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EZA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI South Africa Index Fund?

iShares MSCI South Africa Index Fund в настоящее время оценивается в 64.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.63% и USD. Отслеживайте движения EZA на графике в реальном времени.

Как купить акции EZA?

Вы можете купить акции iShares MSCI South Africa Index Fund (EZA) по текущей цене 64.84. Ордера обычно размещаются около 64.84 или 65.14, тогда как 363 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EZA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EZA?

Инвестирование в iShares MSCI South Africa Index Fund предполагает учет годового диапазона 40.16 - 67.71 и текущей цены 64.84. Многие сравнивают 0.37% и 31.26% перед размещением ордеров на 64.84 или 65.14. Изучайте ежедневные изменения цены EZA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI South Africa ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI South Africa ETF (EZA) за последний год составила 67.71. Акции заметно колебались в пределах 40.16 - 67.71, сравнение с 63.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI South Africa Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI South Africa ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI South Africa ETF (EZA) за год составила 40.16. Сравнение с текущими 64.84 и 40.16 - 67.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EZA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EZA?

В прошлом iShares MSCI South Africa Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.55 и 29.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
64.65 65.05
Годовой диапазон
40.16 67.71
Предыдущее закрытие
63.55
Open
64.85
Bid
64.84
Ask
65.14
Low
64.65
High
65.05
Объем
363
Дневное изменение
2.03%
Месячное изменение
0.37%
6-месячное изменение
31.26%
Годовое изменение
29.63%
23 октября, четверг
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
Пред.
4.00 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
1.5%
Прог.
Пред.
-0.2%
14:25
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций
Акт.
1.182%
Прог.
Пред.
1.650%