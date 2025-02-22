Курс EZA за сегодня изменился на 2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.65, а максимальная — 65.05.

Следите за динамикой iShares MSCI South Africa Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.