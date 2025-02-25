KotasyonBölümler
EYLD
EYLD: Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

37.38 USD 0.17 (0.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EYLD fiyatı bugün 0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.27 ve Yüksek fiyatı olarak 37.51 aralığında işlem gördü.

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
37.27 37.51
Yıllık aralık
27.30 38.67
Önceki kapanış
37.21
Açılış
37.41
Satış
37.38
Alış
37.68
Düşük
37.27
Yüksek
37.51
Hacim
45
Günlük değişim
0.46%
Aylık değişim
0.38%
6 aylık değişim
17.88%
Yıllık değişim
11.35%
