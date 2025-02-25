クォートセクション
通貨 / EYLD
EYLD: Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

37.38 USD 0.17 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EYLDの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり37.27の安値と37.51の高値で取引されました。

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EYLD株の現在の価格は？

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETFの株価は本日37.38です。37.27 - 37.51内で取引され、前日の終値は37.21、取引量は45に達しました。EYLDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETFの株は配当を出しますか？

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETFの現在の価格は37.38です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.35%やUSDにも注目します。EYLDの動きはライブチャートで確認できます。

EYLD株を買う方法は？

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETFの株は現在37.38で購入可能です。注文は通常37.38または37.68付近で行われ、45や-0.08%が市場の動きを示します。EYLDの最新情報はライブチャートで確認できます。

EYLD株に投資する方法は？

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETFへの投資では、年間の値幅27.30 - 38.67と現在の37.38を考慮します。注文は多くの場合37.38や37.68で行われる前に、0.38%や17.88%と比較されます。EYLDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Cambria Emerging Shareholder Yield ETFの株の最高値は？

Cambria Emerging Shareholder Yield ETFの過去1年の最高値は38.67でした。27.30 - 38.67内で株価は大きく変動し、37.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Cambria Emerging Shareholder Yield ETFの株の最低値は？

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF(EYLD)の年間最安値は27.30でした。現在の37.38や27.30 - 38.67と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EYLDの動きはライブチャートで確認できます。

EYLDの株式分割はいつ行われましたか？

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.21、11.35%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
37.27 37.51
1年のレンジ
27.30 38.67
以前の終値
37.21
始値
37.41
買値
37.38
買値
37.68
安値
37.27
高値
37.51
出来高
45
1日の変化
0.46%
1ヶ月の変化
0.38%
6ヶ月の変化
17.88%
1年の変化
11.35%
04 10月, 土曜日