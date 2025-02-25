- Übersicht
EYLD: Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
Der Wechselkurs von EYLD hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.27 bis zu einem Hoch von 37.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EYLD heute?
Die Aktie von Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) notiert heute bei 37.38. Sie wird innerhalb einer Spanne von 37.27 - 37.51 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 37.21 und das Handelsvolumen erreichte 45. Das Live-Chart von EYLD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EYLD Dividenden?
Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF wird derzeit mit 37.38 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EYLD zu verfolgen.
Wie kaufe ich EYLD-Aktien?
Sie können Aktien von Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) zum aktuellen Kurs von 37.38 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 37.38 oder 37.68 platziert, während 45 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EYLD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EYLD-Aktien?
Bei einer Investition in Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF müssen die jährliche Spanne 27.30 - 38.67 und der aktuelle Kurs 37.38 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.38% und 17.88%, bevor sie Orders zu 37.38 oder 37.68 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EYLD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cambria Emerging Shareholder Yield ETF?
Der höchste Kurs von Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) im vergangenen Jahr lag bei 38.67. Innerhalb von 27.30 - 38.67 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 37.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cambria Emerging Shareholder Yield ETF?
Der niedrigste Kurs von Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) im Laufe des Jahres betrug 27.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 37.38 und der Spanne 27.30 - 38.67 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EYLD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EYLD statt?
Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 37.21 und 11.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.21
- Eröffnung
- 37.41
- Bid
- 37.38
- Ask
- 37.68
- Tief
- 37.27
- Hoch
- 37.51
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 0.38%
- 6-Monatsänderung
- 17.88%
- Jahresänderung
- 11.35%