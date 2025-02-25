- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EYLD: Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
El tipo de cambio de EYLD de hoy ha cambiado un 0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.27, mientras que el máximo ha alcanzado 37.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EYLD News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EYLD hoy?
Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) se evalúa hoy en 37.38. El instrumento se negocia dentro de 37.27 - 37.51; el cierre de ayer ha sido 37.21 y el volumen comercial ha alcanzado 45. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EYLD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF?
Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF se evalúa actualmente en 37.38. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.35% y USD. Monitoree los movimientos de EYLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EYLD?
Puede comprar acciones de Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) al precio actual de 37.38. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 37.38 o 37.68, mientras que 45 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EYLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EYLD?
Invertir en Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.30 - 38.67 y el precio actual 37.38. Muchos comparan 0.38% y 17.88% antes de colocar órdenes en 37.38 o 37.68. Estudie los cambios diarios de precios de EYLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Cambria Emerging Shareholder Yield ETF?
El precio más alto de Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) en el último año ha sido 38.67. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.30 - 38.67, una comparación con 37.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Cambria Emerging Shareholder Yield ETF?
El precio más bajo de Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) para el año ha sido 27.30. La comparación con los actuales 37.38 y 27.30 - 38.67 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EYLD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EYLD?
En el pasado, Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 37.21 y 11.35% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 37.21
- Open
- 37.41
- Bid
- 37.38
- Ask
- 37.68
- Low
- 37.27
- High
- 37.51
- Volumen
- 45
- Cambio diario
- 0.46%
- Cambio mensual
- 0.38%
- Cambio a 6 meses
- 17.88%
- Cambio anual
- 11.35%