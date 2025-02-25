报价部分
货币 / EYLD
EYLD: Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

37.38 USD 0.17 (0.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EYLD汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点37.27和高点37.51进行交易。

关注Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EYLD股票今天的价格是多少？

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF股票今天的定价为37.38。它在37.27 - 37.51范围内交易，昨天的收盘价为37.21，交易量达到45。EYLD的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF股票是否支付股息？

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF目前的价值为37.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.35%和USD。实时查看图表以跟踪EYLD走势。

如何购买EYLD股票？

您可以以37.38的当前价格购买Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF股票。订单通常设置在37.38或37.68附近，而45和-0.08%显示市场活动。立即关注EYLD的实时图表更新。

如何投资EYLD股票？

投资Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF需要考虑年度范围27.30 - 38.67和当前价格37.38。许多人在以37.38或37.68下订单之前，会比较0.38%和。实时查看EYLD价格图表，了解每日变化。

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cambria Emerging Shareholder Yield ETF的最高价格是38.67。在27.30 - 38.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF的绩效。

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF股票的最低价格是多少？

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF（EYLD）的最低价格为27.30。将其与当前的37.38和27.30 - 38.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EYLD股票是什么时候拆分的？

Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.21和11.35%中可见。

日范围
37.27 37.51
年范围
27.30 38.67
前一天收盘价
37.21
开盘价
37.41
卖价
37.38
买价
37.68
最低价
37.27
最高价
37.51
交易量
45
日变化
0.46%
月变化
0.38%
6个月变化
17.88%
年变化
11.35%
