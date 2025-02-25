- Visão do mercado
EYLD: Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
A taxa do EYLD para hoje mudou para 0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.27 e o mais alto foi 37.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EYLD Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EYLD hoje?
Hoje Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) está avaliado em 37.38. O instrumento é negociado dentro de 37.27 - 37.51, o fechamento de ontem foi 37.21, e o volume de negociação atingiu 45. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EYLD em tempo real.
As ações de Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF pagam dividendos?
Atualmente Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF está avaliado em 37.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.35% e USD. Monitore os movimentos de EYLD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EYLD?
Você pode comprar ações de Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) pelo preço atual 37.38. Ordens geralmente são executadas perto de 37.38 ou 37.68, enquanto 45 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EYLD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EYLD?
Investir em Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF envolve considerar a faixa anual 27.30 - 38.67 e o preço atual 37.38. Muitos comparam 0.38% e 17.88% antes de enviar ordens em 37.38 ou 37.68. Estude as mudanças diárias de preço de EYLD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cambria Emerging Shareholder Yield ETF?
O maior preço de Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) no último ano foi 38.67. As ações oscilaram bastante dentro de 27.30 - 38.67, e a comparação com 37.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cambria Emerging Shareholder Yield ETF?
O menor preço de Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) no ano foi 27.30. A comparação com o preço atual 37.38 e 27.30 - 38.67 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EYLD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EYLD?
No passado Cambria ETF Trust Cambria Emerging Shareholder Yield ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 37.21 e 11.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 37.21
- Open
- 37.41
- Bid
- 37.38
- Ask
- 37.68
- Low
- 37.27
- High
- 37.51
- Volume
- 45
- Mudança diária
- 0.46%
- Mudança mensal
- 0.38%
- Mudança de 6 meses
- 17.88%
- Mudança anual
- 11.35%